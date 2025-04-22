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Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı!

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#Türkiye Kupası#Galatasaray#Abdullah Buğra Taşkınsoy
Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 21:56

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçını yönetecek olan ancak maçtan önce rahatsızlandığı için maça 4'üncü hakem olarak başlayan Abdullah Buğra Taşkınsoy, ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Taşkınsoy'un maç öncesi rahatsızlanması sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması bir süre geç başladı.

Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine karşılaşmada, 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Kulübü, Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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MHK'DAN AÇIKLAMA

Konuya dair açıklama yapan MHK, "Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir. Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz’ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

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#Türkiye Kupası#Galatasaray#Abdullah Buğra Taşkınsoy

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