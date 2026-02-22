Konyaspor-Galatasaray maçını usta yazarlar değerlendirdi: Okan Buruk, İlhan Palut'a yenildi! Icardi yok oldu!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup oldu.



49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.



55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.



60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.



73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.



75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.



10 MAÇ SONRA MAĞLUBİYET



Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra puan kaybeden ve ligde bu sezon 10 maç sonra 2. mağlubiyetini alan Galatasaray, 55 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın takipçisi ve ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin ise 52 puanı bulunuyor.



Galibiyetin ardından Konyaspor ise 23 puana ulaştı. Çağdaş Atan'ın ayrılığının ardından Konyaspor'da göreve gelen teknik direktör İlhan Palut, ligdeki 3. maçında galibiyetle tanıştı. Öte yandan Yeşil Beyazlılar, ligde 12 maç sonra ilk kez kazandı.



HÜRRİYET SPOR YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Spor yazarlarından Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, Konyaspor-Galatasaray maçını köşe yazılarında değerlendirdiler.

BANU YELKOVAN: KAĞIT ÜZERİNDEKİ GİBİ OLMADI!



Galatasaray, görkemli Juventus maçını rövanşını düşünmekten lige aynı konsantrasyonla dönemedi.



Ligde son dört maçını en az üç golle kazanmış, hafta arasında Juventus’u 5–2 ile geçmiş, özgüveni yüksek ve hücum repertuvarı zengin bir Galatasaray’ın, 12 maçtır kazanamayan, 2010-11’den bu yana en uzun üç puan hasretini yaşayan, iç sahada beraberliklere sıkışmış bir Konyaspor karşısında rahat kazanacağını düşünenlerin sayısı az değildi.

Her türlü rakam ve istatistiği yanına almış, deplasman maçlarının yarısını gol yemeden kazanmış Okan Buruk karşılaşmaya, Avrupa’nın 10 büyük liginde 73 dakikada 1 gol ortalamasıyla en verimli isimlerden biri olan İcardi ve takımda çift haneli gol katkısına ulaşan dört isimden bir diğeri Yunus’la başladı.

İSTATİSTİKLERLE DALGA GEÇTİ

Ama ilk yarı, maç öncesi konuşulan tüm istatistiklerle dalga geçti. Topun oyunda kaldığı süre sadece 27 dakikaydı. İsabetli şut yok, değil korner orta bile yok, tempo hiç yok.

İkinci yarıya iki takım da hamlelerle başladı. Osimhen’in yokluğunda forvetleri çıkarıp kanadı güçlendiren Okan Buruk, Lang’ın derin pası sonrası Sane ile bulduğu golle kilidi açtığını sandı. VAR kararıyla sevinç yarım kaldı. İptal sonrası ilk ciddi tehlike Konyaspor’dan geldi.

İBRE BİR ANDA YÖN DEĞİŞTİRDİ

Eren'in sarı kart gördüğü pozisyonun ardından kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç kaleyi yokladı. Bir anda rahat galibiyet senaryosu yerini “acaba mı?” sorusuna bıraktı. Maçın ibresi bir anda yön değiştirdi.

Dakika 75’te Deniz Türüç’ün kornerinde Adil skoru 1-0 yaptı. Galatasaray denge ararken Bardhi-Kramer işbirliği farkı ikiye çıkardı. Teknik direktörler arasındaki satrancı bu kez İlhan Palut kazandı; Okan Buruk’a karşı kötü karnesine bir galibiyet ekledi.

Galatasaray, Avrupa’daki görkemli gecenin ardından o maçın rövanşını düşünmekten lige aynı konsantrasyonla dönemedi.



Kâğıt üzerinde kolay görünen maç, sahada hiç kolay olmadı. Bu sonuç ligin dengesini de tekrar değiştirdi.



UĞUR MELEKE: İLHAN PALUT: 2, OKAN BURUK: 0



Galatasaray bir ayda 8 maçlık yoğun bir fikstürün içinde. Bu sekiz maçın ikisi Juventus, biri Beşiktaş, biri Başakşehir, biri Göztepe, biri Konya, ikisi de Alanya ile. 19 Mart’a kadar sürecek bu sert fikstür içinde Okan Buruk’un bir yerlerde rotasyon yapması doğal. Ancak dün Konya’da acaba 6 oyuncu (hatta Sallai’nin de yerinin değiştiği hesaba katılırsa), 7 pozisyonluk rotasyon biraz aşırı mı oldu?

Okan Buruk, dün genişleyen kadrosunu da gözeterek Juventus 11’ine göre 6 değişiklik yaptı. Savunma dörtlüsünün Abdülkerim dışında üçü değişti. Torreira kulübede başladı, cezalı Lemina yerine döndü. Barış-Lang kenarda otururken Sallai’yi önce sol açık, sonra on numara, en son da sağ bekte izledik. Ancak bu rotasyonlu 11, ilk 45 dakikada göz doldurmaktan çok uzaktı. Rakip ceza alanında sadece 8 kez topla buluşabildiler, kaleyi 4 kez denediler ve hiç isabet bulamadılar. Adil-Uğurcan ikilisi arasında Icardi yok oldu 45 dakika boyunca.



İki takımın da 0-0’dan pek rahatsız gözükmediği ilk 45 dakikanın ardından Okan Buruk 3 değişiklikle sarsmak istedi sahadaki takımını. Lemina stoper pozisyonuna geçti, Torreira orta sahaya. En uçta İcardi’nin yerini Barış aldı. Lang da sol tarafı hareketlendirme amacıyla girdi oyuna. 49’da Torreira ve Lang’ın dinamizmi sayesinde topu bir kez filelerle buluşturdular, ofsayta takıldılar. Ancak çok ciddi bir ritim değişikliği de sağlayamadılar sahada.

Okan Buruk dün sahaya çıkardığı ilk 11’iyle de, 46’da sahaya dönen ikinci 11’iyle de fark yaratamazken, hamleleriyle maçın ritmini değiştiren taraf İlhan Palut oldu. Palut’un dün ilk 11’de başlatmamasına şaşırdığım dev santrfor Kramer oyuna girdikten sonra önemli fark yarattı, ikinci golle de skoru tayin etti. Palut’un takımı ikinci devrede değişen Galatasaray’ın sol savunmasını hedef aldı. Sol stoper Lemina, sol bek Eren ve sol açık Lang üçlüsü savunamadılar Konya’nın sağdan Andzouana önderliğinde yaptığı akınları Dün Konya’da teknik direktörler arasında oynanan satrancın galibi 2-0’la İlhan Palut oldu bence.