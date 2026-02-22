×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı! 'Benim kararım...'

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor-Galatasaray Maçı#Nihat Kahveci Yorumu#Galatasaray Mağlubiyeti
Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı Benim kararım...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 08:36

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Galatasaray'ın Konyaspor mağlubiyetini Nihat Kahveci, maç sonrası değerlendirdi.

Haberin Devamı

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi yorumladı.

Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı Benim kararım...

"HAKLI BİR GALİBİYET OLDU"

"Konyaspor'u ve İlhan Palut'u tebrik ediyorum. 12 maçtır galibiyet yoktu. Konyaspor deplasmanları eskiden daha zordu. İlhan Palut takımını çok iyi hazırlamış. Maçın başından sonuna koşan, mücadele eden bir Konyaspor vardı. Galatasaray'a neredeyse net pozisyon vermedi. Haklı bir galibiyet oldu."

Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı Benim kararım...

"FUTBOLUN F'SİNİ OYNAMADI"

"Maçın geneline baktığımızda Galatasaray, bu maçı kazanacak bir performans sergilemedi. Futbolun f'sini oynamadı. Okan hocanın bugün rotasyon yapmasını bekliyorduk. Sonradan oyuna alması gereken oyuncuları da aldı. Oyun içinde değişiklikler de yaptı. Ne yaparsa yapsın..."

Haberin Devamı

Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı Benim kararım...

"TEK İYİ İSİM UĞURCAN"

"Bugün Galatasaray'da bir tane iyi oyuncu var mıydı? İlk yarıdaki Uğurcan derim. Oyunu bile Uğurcan kurdu."

 

"BU SENENİN EN KÖTÜ OYUNU"

"Galatasaray taraftarı bugün şoktadır. Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat sundular. Galatasaray'ın bu kadar kötü oyununu kimse beklemiyordu bence. Bu senenin en kötü oyunuydu. Burası Galatasaray taraftarında çok büyük hayal kırıklığı yaratmıştır."

Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı Benim kararım...

"YUNUS'TA ISRAR EDİYOR"

"Bu kötü Galatasaray'da Singo da bugün mücadelesinden dolayı diğerleri kadar eleştiremeyeceğim bir performans gösterdi. Okan hoca Yunus'ta ısrar ediyor. Juventus maçında da kötüydü. Bugün de yine kötüydü. 77 dakika Sallai'yi hücumda tutmak yanlış."

Haberin Devamı

Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı Benim kararım...

"CİDDİ OLMADIĞINDA..."

"Futbolda hiçbir zaman 'Oldum' demek yok. Juventus maçında büyük avantajı var ama ciddi olacaksın, gerekeni yapacaksın. Buradan ne çıkıyor? Ciddi olmadığında Konya sana 2 gol attı, gol atamadın. Galatasaray, bugünü unutup oraya konsantre olmalı. Kocaelispor maçından da ders almıştı."

Gözden KaçmasınKonyaspor-Galatasaray maçını usta yazarlar değerlendirdi: Okan Buruk, İlhan Paluta yenildi Icardi yok olduKonyaspor-Galatasaray maçını usta yazarlar değerlendirdi: Okan Buruk, İlhan Palut'a yenildi! Icardi yok oldu!Haberi görüntüle

GALATASARAY'IN İPTAL OLAN GOLÜ

"Futbolun kuralına göre ofsayt. Tartışılır bir pozisyon. Benim kararım ofsayt. İptal kararı doğru."

Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı Benim kararım...

 (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor-Galatasaray Maçı#Nihat Kahveci Yorumu#Galatasaray Mağlubiyeti

BAKMADAN GEÇME!