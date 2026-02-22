Konyaspor-Galatasaray maçında ofsayt olan gol pozisyonunu Nihat Kahveci yorumladı! 'Benim kararım...'

Haberin Devamı

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi yorumladı.

"HAKLI BİR GALİBİYET OLDU"

"Konyaspor'u ve İlhan Palut'u tebrik ediyorum. 12 maçtır galibiyet yoktu. Konyaspor deplasmanları eskiden daha zordu. İlhan Palut takımını çok iyi hazırlamış. Maçın başından sonuna koşan, mücadele eden bir Konyaspor vardı. Galatasaray'a neredeyse net pozisyon vermedi. Haklı bir galibiyet oldu."

"FUTBOLUN F'SİNİ OYNAMADI"

"Maçın geneline baktığımızda Galatasaray, bu maçı kazanacak bir performans sergilemedi. Futbolun f'sini oynamadı. Okan hocanın bugün rotasyon yapmasını bekliyorduk. Sonradan oyuna alması gereken oyuncuları da aldı. Oyun içinde değişiklikler de yaptı. Ne yaparsa yapsın..."

"TEK İYİ İSİM UĞURCAN"

"Bugün Galatasaray'da bir tane iyi oyuncu var mıydı? İlk yarıdaki Uğurcan derim. Oyunu bile Uğurcan kurdu."

"BU SENENİN EN KÖTÜ OYUNU"

"Galatasaray taraftarı bugün şoktadır. Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat sundular. Galatasaray'ın bu kadar kötü oyununu kimse beklemiyordu bence. Bu senenin en kötü oyunuydu. Burası Galatasaray taraftarında çok büyük hayal kırıklığı yaratmıştır."

"YUNUS'TA ISRAR EDİYOR"

"Bu kötü Galatasaray'da Singo da bugün mücadelesinden dolayı diğerleri kadar eleştiremeyeceğim bir performans gösterdi. Okan hoca Yunus'ta ısrar ediyor. Juventus maçında da kötüydü. Bugün de yine kötüydü. 77 dakika Sallai'yi hücumda tutmak yanlış."

"CİDDİ OLMADIĞINDA..."

"Futbolda hiçbir zaman 'Oldum' demek yok. Juventus maçında büyük avantajı var ama ciddi olacaksın, gerekeni yapacaksın. Buradan ne çıkıyor? Ciddi olmadığında Konya sana 2 gol attı, gol atamadın. Galatasaray, bugünü unutup oraya konsantre olmalı. Kocaelispor maçından da ders almıştı."

GALATASARAY'IN İPTAL OLAN GOLÜ

"Futbolun kuralına göre ofsayt. Tartışılır bir pozisyon. Benim kararım ofsayt. İptal kararı doğru."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)