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Konyaspor - Galatasaray maçında Bafetimbi Gomis'ten şaşırtan hareket

#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#Konyaspor
Konyaspor - Galatasaray maçında Bafetimbi Gomisten şaşırtan hareket

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, düdük çaldı sanınca ilginç anlar yaşandı.

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Konya'da oynanan maç, 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile devam ederken gelişen Galatasaray atağında Gomis talihsiz bir an yaşadı.

Yoğun taraftar desteğinde oynanan maçın 16. dakikasında Konyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Fransız golcü, hakemin oyunu durdurduğunu sanıp topu eline aldı.

Daha sonra hakem topu Konyaspor’a verince Gomis tüm arkadaşlarından özür diledi ve "Düdük çaldı zannettim" diyerek açıklama yaptı.

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#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#Konyaspor

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