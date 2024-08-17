Konyaspor - Galatasaray maçına çarpıcı yorum: 1 puanlık oyunla 3 puan!

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Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve sezona 2'de 2 ile başladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 41'de Kerem Aktürkoğlu ve 59'da Barış Alper Yılmaz atarken Konyaspor'un sayısını 45. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE İLK KEZ 2'DE 2

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir sezona ilk kez 2'de 2 ile başladı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: 388 GÜNDE 70 MAÇA ÇIKAN ADAM

Barış Alper, Temmuz 2023’te açtığı sezonu Temmuz 2024’te bitirmişti.

Süper Lig’in yeni sezonunda ilk 10 müsabakayı geride bıraktık. Yeni sezon pek gollü ve eğlenceli başlamadı doğrusu. En dikkat çekici detaylardan biri de topun oyunda kalma süresinin düşüklüğü. İlk 10 maçın ortalaması 49 dakikanın biraz üzerinde. Geçen sezon bu ortalama 53:42 idi. Tabii ki hava sıcaklıkları, mevsim başı tedirginlikleri gibi negatif faktörleri antitez olarak dile getirebilirsiniz. Ancak taç atışlarındaki ekstra yavaşlık da göze çarpıyor bu sene. Galatasaray-Hatayspor maçında 47, Fenerbahçe-Adana Demir ve Samsunspor-Beşiktaş’ta 51’er dakika futbol oynanması üzücü. Dün akşamki Konyaspor-Galatasaray müsabakasının da özellikle ilk devresi, yine taç arası futbol kıvamında geçti maalesef.

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iLK DEVREDE 33 UZUN TOP, 16 ORTA

Dünün ev sahibi Konyaspor, önceki yıla göre gelişen takımlardan biri. Umut Nayir, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho ve Jevtovic’in hepsi iyi takviyeler. Oyun olarak da geçen sezonun üzerine koymuşlar, geride 9 kişiyle çaresizce beklemiyorlar. Dün ilk devrede Galatasaray’ın üzerine baskıya gittiler, birçok kez de sarı kırmızılıları uzun topa zorladılar. Son şampiyon, dün Konya’da ilk devrede tam 33 uzun top, 16 da ortayla oynadı. Ki bu istatistikler tek bir devre için bayağı fazla.

JELERT SOL BEK OYNAYABiLiRDi

Konya'nın yaptığı ön alan baskısı, Galatasaray’ın beklerinin de oyuna katılımını kısıtladı. Ben dün Köhn’ün son dakika rahatsızlığı sonrası Jelert’in sol bekte başlamasını bekliyordum. Zira önceki sezon Galatasaray’ın Kopenhag’la oynadığı ikinci maçta sol bekte gayet etkiliydi Jelert. Sezonun geri kalanında sağ bekte de, solda da şans bulacağını zannediyorum Danimarkalı genç futbolcunun.

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YENi SEZONA TRANSiT GEÇiŞ YAPTI

Ancak dünün kahramanı bir başka kanat adamı, Barış Alper Yılmaz oldu. Barış, 2023 Temmuz’unda Zalgiris-Galatasaray maçında açtığı sezonu, 2024 Temmuz’unda Hollanda-Türkiye müsabakasında bitirdi. Ancak hiç yorgunluk belirtisi göstermeden yeni sezona transit geçiş yaptı adeta! Yanlış hesaplamıyorsam, son 388 günde tam 70’inci resmi maçına çıktı dün Barış. Ve 388 günde 70’inci maçının kaderine direkt tesir etti milli futbolcu.

ENGİN KEHALE: 1 PUANLIK OYUNLA GELEN 3 PUAN

Haftalar ilerledikçe bu galibiyetin önemi daha iyi anlaşılacak.

Okan Buruk’un Galatasaray’ı, şampiyon olduğu iki sezonda da Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayamamıştı. 2022-2023’te 2. hafta Giresunspor mağlubiyeti, geçen sezonun açılışında ise Kayserispor beraberliği vardı. Ali Çamdalı’nın maç önü kurgusu başarılıydı. Sarı kırmızılıların merkezdeki ikilisine adam adama baskı, sahanın ortasını kalabalıklaştırıp rakibi kenarlara yönlendirme. Buruk ise Konyaspor’un zayıf karnı olarak Guilherme’yi belirlemiş, takımına kısa ve uzun toplarla Barış Alper’i Brezilyalıyla birebir bırakma direktifi vermişti.

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DERSLiK BiR GOL ATTILAR

İlk 22 dakikada Galatasaray lehine yazan 6 korner, % 65’lere varan topa sahip olmaya rağmen sarı kırmızılılar adına rakip ceza sahası içerisinde bir üstünlükten bahsetmek mümkün değildi. 41. dakikaya kadar Mertens ve Aleksic’in yerden ceza sahası içerisine gelen paslara vuruşları dışında taraftarı heyecanlandıran bir an da yoktu zaten.

Devrenin son 5 dakikası ise oyunun aksine 2 gole sahne oldu. Sarı kırmızılılar derslik bir gol attı. Barış Alper’in Mertens ile orta sahada ikiye biri, İcardi’nin doğru çapraz koşusu ve içeriye çıkardığı müthiş top ve Kerem Aktürkoğlu’nun boş kaleye bırakışı kusursuzdu. Ali Çamdalı, Kerem’i takip etmeyen Ndao’ya soyunma odasında sitem etmiştir sanırım.

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BiREYSEL KALiTEYLE SKORA GiDiYOR

Birkaç dakika sonra, golü atan Kerem topu taca bırakmak isterken arkasındaki Konyasporluyu görmeyince, sol kanattan gelişen atağa düzgün bir vuruş yapan Oğulcan Ülgün skora dengeyi getirdi.

Galatasaray, oyunda zorlandığı anlarda bireysel kaliteyle skoru alabilen bir takım. İlk yarıdaki kornerlerden tehlike yaratılamamasının ardından 59. dakikada bir kornerin dönüşünde topu önünde bulan Barış Alper, 0.08 gol beklentisiyle vurduğu şutta takımını tekrar öne geçirmeyi başardı. Bu şut, maçın son dakikalarına kadar sarı kırmızlıların ikinci yarıda kaleyi yokladığı tek denemeydi.

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Haftalar ilerledikçe ve şampiyonluk yolundaki rakipleri Konya’ya geldikçe bu galibiyetin önemi daha iyi anlaşılacak.