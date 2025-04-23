Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu: Üç kupa müjdesi!

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u 5-1 yendi ve finale yükseldi. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında müsabakayı yorumladı. Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"RAKİPLERİ SİNİRLENDİRECEK BİR RAHATLIK"

"Bu kadar rahatlık normal değil ya! Valla bak sinirlendirir insanı, rakipleri sinirlendirecek bir rahatlık. Galatasaray, Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe, Samsun, Bodrum, Konya... 'Arkadaşlar kusura bakmayın! Ben ciddi olduğumda, topa sahip olduğumda, sahaya kaliteyi yansıttığımda bu ligde benim rakibim yok' diyor. Gerçekten bugün deplasmanda yarı finali bu kadar kolay kazanmak kolay kolay elde edilebilecek bir durum değil. Bu kadronun kalitesi bu."

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"LİGDE DE KUPADA DA NET FAVORİ"

"Bir eli şampiyonluk kupasında, diğer eli Türkiye Kupası'nda, ikisini kaldırmayı bekliyor ve ikisinde de net favori. Daha ne diyeyimki ben. İki tane kupayı tuttu, 53 bin kişiye 'Bekleyin, iki kupalı sezon geliyor.' diyor. Sonra sezon bitince de bu yıl içinde oynanacağı için 'Süper Kupa'yı da bekleyin' diyor."

"ORTAM O KADAR RAHAT Kİ CUESTA BİLE OYUNA GİRDİ"

"Bugün Frankowski bile iyi oynadı. Bugün Jakobs iyi oynadı. Bugün Cuesta'yı gördük ya! Okan Hoca, Cuesta'yı atabilir mi? Düşün o kadar rahat ki ortam Cuesta oyuna girdi. Okan hoca 'Dakika 58, maç bitti. Bizim Eyüp maçımız var. Lemina buraya gel, Yunus, Abdülkerim buraya gel. Sakin" diyor. 'Osimhen sen de gel be koçum daha ne yapacaksın. Golünü attın, asistini yaptın, gel' diyor. Sonrasında en son değişiklik; 'El Patron (Davinson Sanchez) sen de gel, yeter. Şimdi Arda hocalı Eyüpspor ile oynayacağız, ilk maçta berabere kaldık. Gelin biraz dinlenin' diyor."

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"ABDÜLKERİM BARDAKCI BU KADAR HAKARETİ HAK ETMİYOR"

"Bu çocuk Konya'da elinden geleni yaptı. Konyaspor formasını iyi terlettiği için, başarılı olduğu için Galatasaray'a transfer oldu. Oradan Milli Takım'a yükseldi. Abdülkerim Bardakcı'nın formasında hala Konyaspor'un plakası 42 numara var, sizi temsil ediyor. Bu kadar şiddet, hakaret hak etmiyor. Sevindiyse de hak etmiyor, size gol attıysa da hak etmiyor. Buraları aşalım, gözünüzü seveyim. Bence gurur duyun ya! Sokağa adını verin Abdülkerim Bardakcı'nın. Küfürü hak etmiyor bu çocuk. Çocuk galip gelmiş, finale çıkacak ama üzgün. 'Niye ben küfür yiyorum' diyor. Derdini anlatamıyor. Neymiş olay? Sevinmiş! Aşalım bunları ya."