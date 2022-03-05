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Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Galatasaray#Galatasaray Maçı#Konyaspor - Galatasaray Maçı
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekipte hedef sahasındaki maçtan puanla ayrılmak. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Konyaspor - Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi…

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Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında aldığı galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray , 4 haftadır kazanamasa da ligde üst sıralarda tutunmayı başaran Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılı takımın 13 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor. İki takım Süper Lig'de 41 kez karşılaştı. Galatasaray 30, Konyaspor 3 kez kazandı, 8 mücadelede eşitlik bozulmadı. Aslan'ın 80 golüne Yeşil-Beyazlılar 25 gole karşılık verdi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda



Konyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Çekiçi, Cikalleshi, Soner, Bytyqi, Hassan
Galatasaray: Pena, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mohamed (Gomis)

Torrent'ten Feghouli sürprizi

Galatasaray'da Feghouli sürprizi... Rizespor maçında oyuna girdikten sonra maçın kazanılmasında büyük rol oynayan Cezayirli yıldız, hafta içindeki taktik provalarda ilk 11'de denenmesine rağmen, Konya'ya götürülmedi. Tecrübeli futbolcunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı, Torrent'in tamamen taktiksel olarak yabancı kontenjanında Feghouli'nin yerine Morutan'ı tercih ettiği bildirildi. İspanyol teknik adam, bir süredir Morutan'a şans tanımıyordu. Kadroda dikkat çeken bir başka detay ise yönetim kanadından, "Kadro dışı değiller" açıklaması gelmesine rağmen, Arda Turan ve Alpaslan'ın da İstanbul'da bırakılması oldu.

Konyaspor'da tek hedef galibiyet

Lider Trabzonspor'u uzun bir süre boyunca takip eden Konyaspor, şampiyonluk hayalleri kuruyordu. Fakat Yeşil- Beyazlı ekip, Trabzon'a kaybettiği maçın ardından bir türlü toparlanamadı. Bordo-Mavililer karşısında alınan yenilginin ardından Kasımpaşa ile berabere kalan, Başakşehir ve Alanyaspor'a da boyun eğen Konya, liderin tam 17 puan gerisine düştü. İlhan Palut'un öğrencilerinin, ikincilik şansı da bir hayli zora girdi. Başakşehir ve Fenerbahçe , Konya ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Palut'un ekibi, bugün ise Galatasaray karşısında zafere uzanıp, Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak istiyor. Konyaspor, son 30 maçta 1 kez devirdiği rakibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

 

 

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