Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında aldığı galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray , 4 haftadır kazanamasa da ligde üst sıralarda tutunmayı başaran Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılı takımın 13 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor. İki takım Süper Lig'de 41 kez karşılaştı. Galatasaray 30, Konyaspor 3 kez kazandı, 8 mücadelede eşitlik bozulmadı. Aslan'ın 80 golüne Yeşil-Beyazlılar 25 gole karşılık verdi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.