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Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü

#Konyaspor#Anadolu Kulüpleri#Süper Lig
Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 17 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Sokol Cikalleshi, Zymet Bytyqi ve Ahmed Hassan katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, güç çalışması ve pas oyununun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan UEFA Pro Lisans kursunda bulunan teknik direktör İlhan Palut antrenmana katılmazken, altyapıdan Abdülsamed Kaya, Emre Pehlivan, İzzet Karakaya, Erkan Sasa, İsmail Bozkurt, Hüseyin Biber ve kaleci Ozan Özşen çalışmada yer aldı.

Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü

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#Konyaspor#Anadolu Kulüpleri#Süper Lig