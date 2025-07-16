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Konyaspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jin-Ho Jo'yu renklerine bağladı

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#Transfer#Konyaspor#Jin-Ho Jo
Konyaspor, Fenerbahçenin eski oyuncusu Jin-Ho Joyu renklerine bağladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 15:37

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Jin-Ho Jo'yu kadrosuna kattı.

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, Güney Koreli genç futbolcu Jin-Ho Jo ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulübümüze imza atan Güney Koreli ilk futbolcu olan Jin-Ho Jo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mart 2022'de Fenerbahçe alt yapısına transfer olan Jin-Ho Jo, önce Novi Pazar'a ardından da Radnicki'ye kiralanmış, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise bonservisiyle Radnicki'ye transfer olmuştu.

Radnicki formasıyla 33 maça çıkan 22 yaşındaki Güney Koreli orta saha oyuncusu, 1 asist yaptı.

Konyaspor, Fenerbahçenin eski oyuncusu Jin-Ho Joyu renklerine bağladı

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#Transfer#Konyaspor#Jin-Ho Jo

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