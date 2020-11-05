Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçı Halis Özkahya'nın yerin Ali Şansalan'ın yöneteceğini duyurdu