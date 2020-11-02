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GeriFutbol Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı!

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Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasman Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında 90 dakika görev yapan oyuncular salonda ve sahada yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda core ve kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Antrenman topla oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Konyaspor 1-2 Başakşehir / Maçın özeti ve golleri
Konyaspor 1-2 Başakşehir / Maçın özeti ve golleri

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Uğur Demirok, Musa Çağıran, Amir Hadziahmetovic, Marin Anicic, Volkan Fındıklı ve hasta olan Ahmet Çalık katılmadı.

 

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

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