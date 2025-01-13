Konyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi gol: Süper Lig'de böylesi ilk kez yaşandı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmada çarpıcı istatistikler ortaya çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 4 ismi değiştirdi.

Geçen hafta ilk 11'de oynayan isimlerde Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı olduğu için Konya deplasmanında yer almazken, Osayi-Samuel, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

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FENERBAHÇE 3-4-1-2 SİSTEMİYLE ÇIKTI

Bu maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Fenerbahçe'de Mourinho, kalede Livakovic'e şans tanırken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Oğuz Aydın, sol kanat bekte ise Filip Kostic forma giydi. Orta sahada Szymanski ve Fred ikilisini görevlendiren Mourinho, forvet arkasında Dusan Tadic'i oynattı. Fenerbahçe'nin ileri ikilisinde ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.

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Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ise kadroda yer almadı.

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LİVAKOVİC VE OĞUZ AYDIN 1 AY SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.

Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

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F.BAHÇE'NİN YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Konyaspor'dan tarihi bir gol yedi.

Henüz 25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Pedrinho'nun attığı bu gol ile birlikte Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en erken golünü Konyaspor'dan yedi.

SEZONUN EN ERKEN 2. GOLÜ

Öte yandan Konyasporlu Pedrinho'nun bu golü, bu sezonki en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de bu sezon en erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde kaydetmişti.

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FENERBAHÇE'DEN 7 YAN TOP GOLÜ

Karşılaşmada çok erken geriye düşen Fenerbahçe, 14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün golüyle skoru 1-1 yaptı.

Mert Müldür'ün golünün ardından yine kullanılan köşe vuruşunda golü bulan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşuyla öne geçti.

Mert ve Çağlar'la ağları sarsan sarı lacivertliler, bu sezon yan toplardan toplamda 7. golünü attı.