Konyaspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart itirazı

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Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşırken ev sahibi takım kırmızı itirazında bulundu.

Müsabakanın 54. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Youssef En-Nesyri, pasını Edin Dzeko ile buluşturmak istedi.

En-Nesyri'nin pasında, Dzeko'nun hamle yaptığı pozisyonda son anda araya giren Uğurcan Yazğılı, tehlikeyi önlerken acılar içinde yerde kaldı.

Edin Dzeko'nun kendisine kırmızı kartlık faul yaptığını belirten Uğurcan Yazğılı, hakem Direnç Tonusluoğlu'na itirazda bulundu.

Bir süre VAR ile görüşen Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.