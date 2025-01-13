×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Konyaspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart itirazı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Konyaspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart itirazı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 21:41

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor, Uğurcan Yazğılı'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası kırmızı kart itirazı yaptı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşırken ev sahibi takım kırmızı itirazında bulundu.

Müsabakanın 54. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Youssef En-Nesyri, pasını Edin Dzeko ile buluşturmak istedi. 

En-Nesyri'nin pasında, Dzeko'nun hamle yaptığı pozisyonda son anda araya giren Uğurcan Yazğılı, tehlikeyi önlerken acılar içinde yerde kaldı. 

Edin Dzeko'nun kendisine kırmızı kartlık faul yaptığını belirten Uğurcan Yazğılı, hakem Direnç Tonusluoğlu'na itirazda bulundu.

Bir süre VAR ile görüşen Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.

Gözden KaçmasınKonyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi gol: Süper Ligde böylesi ilk kez yaşandıKonyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi gol: Süper Lig'de böylesi ilk kez yaşandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!