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Konyaspor - Fenerbahçe maçında duygu seli

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#Süper Lig#Ahmet Çalık#Konyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe maçında duygu seli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 21:02

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor'da taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

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Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.

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#Süper Lig#Ahmet Çalık#Konyaspor

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