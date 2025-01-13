Konyaspor - Fenerbahçe maçında duygu seli

Haberin Devamı

Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.