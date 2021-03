Konyaspor Fenerbahçe maçına 3 dakikada damga vurdular! Szalai, Pelkas ve Osayi-Samuel...

Spor Arena- Fenerbahçe kritik Konyaspor deplasmanında mücadeleye hızlı başladı. İlk 35 dakika boyunca önde baskı yaparak rakibinin çıkmasını engelleyen Sarı-lacivertliler'de ara transferde takıma katılan Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'in performansı ise alkış aldı.

SZALAI ÖNCE GOL ATTI SONRA GOL KESTİ

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 29. dakikada takımını zorlu deplasmanda öne geçiren isim oldu. Mert Hakan'ın soldan ortasında Gökhan arka direkte kafayla indirdi, Szalai kale önünde sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. Macar stoper Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü atmış oldu.

2-0'ı sonrası kalesinde pozisyonlar veren Fenerbahçe'de Szalai yine sahneye çıktı. Cikalleshi'nin ceza alanında önünü boşaltıp sol çaprazdan çektiği şuta ayağını koyan Szalai golü önledi. Beğenilen stoperin başka kritik müdahaleleri de oldu.

PELKAS'TAN ASİST, OSAYI'DEN GOL

Fenerbahçe, Szalai ile golü bulmasından 3 dakika sonra bir başka yeni oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2-0'ı buldu. Hızlı hücumda rakip orta sahada topu önüne alan Pelkas, sağından hızla bindiren Osayi'yi gördü. Pelkas'ın pasına çok iyi hareketlenen Osayi, karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara yolladı.

SZALAI VE OSAYI-SAMUEL'DEN İLKLER

Fenerbahçe'deki ilk gollerini atan Szalai ve Osayi-Samuel, Sarı-lacivertli takımda bu sezon gol atan 17. ve 18. futbolcular olarak kayıtlara geçti.

DEPLASMAN YILDIZI PELKAS

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in golünde asist yapan Yunan yıldız Pelkas, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı yapan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Pelkas bu sezon deplasmanlarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

RAKİP CEZA ALANINDA EN ÇOK TOPLA BULUŞULAN İLK YARI

Fenerbahçe, Konyaspor maçında bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu ilk yarıyı geride bıraktı.

EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasındaki Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde yer alan Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Thiam'e ilk 11'de yer verdi.



Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

GUSTAVO VE İRFAN CAN YEDEK KULÜBESİNDE



Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesinde bekletmeyi tercih etti. Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı.



Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Caner Erkin de takım kadrosunda bulunmadı.



Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi seremoniye çıkarken üzerinde "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

KONYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen hafta Medipol Başakşehir ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 4 mecburi değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan kaleci Eray Birniçan, Guilherme, Hadziahmetovic ve Daci'nin yerine İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Shengelia ve Milosevic'i ilk 11'e dahil etti.



Konyaspor karşılaşmaya; İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Sekidika ve Cikalleshi ilk 11'i ile başladı.



Yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlıkları bulunan Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic kadroda yer almadı.

Öte yandan yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesi antrenmanına, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin yazılı olduğu maskelerle çıktı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...