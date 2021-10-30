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Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mesut Özil'in yokluğunda Vitor Pereira'dan flaş karar! İşte muhtemel 11'ler...

#Süper Lig#Konyaspor#Fenerbahçe
Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda Mesut Özilin yokluğunda Vitor Pereiradan flaş karar İşte muhtemel 11ler...

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi. Artık maç saati bekleniyor. Peki Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Yeşil-beyazlı takım bu sezon yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Sahasındaki yenilmezliği ise devam ediyor.

Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel ve sakatlığı bulunan Mesut Özil karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

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MESUT ÖZİL İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Son antrenmana sakatlığı sebebiyle çıkmayan Mesut Özil, takımın Konya kafilesinde de yer almadı. MEsut Özil'in durumuyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılmadı. Mesut, bu sezon sakatlığı nedeniyle Altay deplasmanında, grip olduğu için de Olympiakos karşılaşmasında forma giyememişti.

41. randevu

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

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Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar, Endri Çekici, Bytqi, Ahmet Hassan

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa(İrfan Can), Gustavo, Novak, Pelkas, Serdar Dursun, Valencia

Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda Mesut Özilin yokluğunda Vitor Pereiradan flaş karar İşte muhtemel 11ler...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Konyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Konyaspor#Fenerbahçe

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