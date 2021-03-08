Konyaspor Fenerbahçe maçı, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi gösteren Sarı Lacivertli takım için büyük önem arz edecek. Karşılaştıkları son 2 mücadelede Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılan Konyaspor, yine galibiyete odaklanacak. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29'uncu Hafta mücadelesinde Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mart 2021 saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.



KONYA'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.



Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.



Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.



FARKLI SKORLAR



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.