Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 29'uncu Hafta mücadelesinde Konyaspor, Fenerbahçe'yı konuk edecek. Şu ana 42 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Fenerbahçe 32 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor'un galibiyet sayısı 7 olarak yansıyor. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Konyaspor Fenerbahçe maçı, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi gösteren Sarı Lacivertli takım için büyük önem arz edecek. Karşılaştıkları son 2 mücadelede Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılan Konyaspor, yine galibiyete odaklanacak. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29'uncu Hafta mücadelesinde Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mart 2021 saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.
Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.
Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.