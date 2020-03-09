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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 19:44,Son Güncelleme:/

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 oyunla devam eden idman, koşu ve açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ve Robert Mak ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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