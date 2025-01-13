KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati Süper Lig 19 Hafta son gününde yani bugün Konya'da gerçekleşecek müsabaka öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Maçın muhtemel 11'leri hakemi, saati ve kanalı dahil karşılaşmayla ilgili detaylar belli oldu. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi yani bugün Hakem Direnç Tunusluoğlu'nun başlangıç düdüğüyle saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Ufuk, Yusuf, dao, Alexic, Pedrinhio, Umut Nayir.

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Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz, Dzeko, En-Neysri

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz.

Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

SAMET VE SZYMANSKİ SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.

Athletic Bilbao maçında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin'i korumak için kadroya dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşılaşmasında olduğu gibi bu müsabakada da Samet'i kadroya dahil edebilir.

Üç sarı kartı bulunan Samet Akaydin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyip kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart ceza sınırındaki bir diğer isim Sebastian Szymanski.

Atakaş Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Polonyalı futbolcu, yarınki maçta kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.