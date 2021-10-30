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Canlı Anlatım: Konyaspor Fenerbahçe maçı

#Süper Lig#Konyaspor#Fenerbahçe
Canlı Anlatım: Konyaspor Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Haberimizde Konyaspor Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Konyaspor: 2

Fenerbahçe: 0

Goller: 3' Soner, 11' Abdülkerim

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim Min-Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia

Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Yeşil-beyazlı takım bu sezon yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Sahasındaki yenilmezliği ise devam ediyor.

41. randevu

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

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Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Konyaspor#Fenerbahçe

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