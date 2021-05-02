Canlı Anlatım İzle: Konyaspor - Fatih Karagümrük
Konyaspor - Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...
Konyaspor - Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor.
KONYASPOR 0 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi.
Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Fatih, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Efe, Aksel, Lens, Ndao, Borini.
Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?
Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
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