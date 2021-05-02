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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Konyaspor - Fatih Karagümrük

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Canlı Anlatım İzle: Konyaspor - Fatih Karagümrük

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

Konyaspor - Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. 

KONYASPOR 0 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi.

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Fatih, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Efe, Aksel, Lens, Ndao, Borini.

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Canlı Anlatım İzle: Konyaspor - Fatih Karagümrük

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