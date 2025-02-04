Konyaspor Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Konyaspor - Eyüpspor maçı, Türkiye Kupası C Grubu 2. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, son dönemdeki üstün performansını bu maçta da devam ettirmek isteyecek. Konyaspor ise kupa maçlarında sürpriz yapma peşinde. Her iki takım da grup aşamasında galip gelerek ilerlemek istiyor.

KONYASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Türkiye Kupası C Grubu 2. Hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 18:00'de A Spor ekranlarında olacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER



Konyaspor, son yıllarda Türkiye Kupası’nda adından sıkça söz ettiriyor ve iç sahadaki performansı oldukça güçlü. Eyüpspor ise özellikle kupada güçlü rakiplere karşı gösterdiği dirençle dikkat çekiyor. Ancak, Konyaspor’un evindeki avantajı ve tecrübesi bu maçta öne çıkan faktörler arasında. Eyüpspor ise kazanmak için baskı yapmaya çalışacak.