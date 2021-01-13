Konyaspor, Ertuğrul Tekşen ve Ismail Diomande transferlerini açıkladı!

Konyaspor'un açıklamaları şu şekilde:

Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby formasını giyen Ertuğrul Tekşen ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladık.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, kulübümüz adına Akademi koordinatörümüz Taner Ay ve yeni transferimiz Ertuğrul Tekşen katıldı.

Santrafor ve forvet arkasında oynayabilen 21 yaşındaki Ertuğrul Tekşen, 5 Kez U16 Milli Takımımızın formasını giydi.

İttifak Holding Konyaspor’umuz Fildişi Sahili Milli Takımında 18 kez forma giymiş Ismael Diomande ile sözleşme imzaladı.

Sağlık sponsorumuz Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi’nde kontrolden geçen Diomande 1.5 sezonluğuna kendini yeşil beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajerimiz Seçkin Özdil ve yeni transferimiz Ismael Diomande katıldı.

Ismael Diomande imza töreni sonrası yaptığı açıklamada “Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk on içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Önlibero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan 28 yaşındaki Diomande kariyeri boyunca 143 maç 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Ismael Diomande kulübümüzde 27 numaralı formayı giyecek.

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