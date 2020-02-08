Konyaspor ile Denizlispor arasındaki karşılaşma ile Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Peki, Konyaspor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KONYASPOR DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk edecek. 8 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak olan karşılaşma, BeIN SPORTS HD 2 kanalından canlı izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Sukubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Thuram.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, Murawski, Olcay Şahan, Sedat Şahintürk, Barrow, Rodallega.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Ev sahibi ekip Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Ozan Can Oruç, Farouk Miya ve Ali Karakaya karşılaşmada görev yapamayacak.

Evinde oynadığı son 2 maçı kaybeden Konyaspor, Süper Lig'de en son Aralık 2014-Ocak 2015 arasında üst üste 3 iç saha yenilgisi almıştı. Süper Lig'de 413 dakikadır evinde gol atamayan Konyaspor'un iç sahada son golünü Gençlerbirliği maçında Farouk Miya kaydetmişti.

Konuk ekip Denizlispor'da ise sakatlıkları bulunan Zakarya Bergdich, Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes ile kart cezalısı Ismail Aissati mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig tarihinde Konyaspor'u deplasmanda mağlup edemeyen Denizlispor, çıktığı 6 karşılaşmada sadece 5 gol atabildi. Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla Hugo Rodallega'nın (5 gol) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Oscar Estupinan (4 gol), bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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