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GeriFutbol Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:49 | Son Güncelleme:

Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti

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Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Wahda'da forma giyen Demokratik Kongolu milli futbolcu Paul Jose Mpoku'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Mpoku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ve yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Mpoku, Konyaspor'da 40 numaralı formayı giyecek.

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