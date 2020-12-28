Konyaspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler
Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği 12 maçın sadece birini kaybeden Konyaspor, tek yenilgisini Mart 2019'da aldı. Konyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Rizespor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 20 karşılaşmada alabilmişti. Evindeki son Süper Lig maçında Sivasspor'a mağlup olan Konyaspor, Ocak 2020'den bu yana iç sahada üst üste iki yenilgi almıyor. Son iki deplasman maçından yenilgiyle dönen Rizespor, daha önceki üç dış saha karşılaşmasında 5 puan toplamıştı. Bu sezon Süper Lig'de Rizespor'dan daha fazla ceza sahası dışı golü atan tek takım Trabzonspor. İşte karşılaşma öncesi istatistikler ve canlı yayın bilgileri
Konyaspor'un Süper Lig'de Rizespor'a attığı son altı golün üçünde Deni Milosevic'in doğrudan katkısı vardı.
Konyaspor forması giydiği son iki karşılaşmada birer gole katkı sağlayan Marko Jevtovic, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 20 Ocak 2020'den bu yana en fazla gol atan oyuncu, Rizespor santrforu Milan Skoda.
Süper Lig kariyerinde deplasmanda rakip kaleye çektiği sekiz isabetli şutun dördünü gol yapan Milan Skoda, bu gollerin üçünü penaltıdan kaydetti. Son iki sezonda yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara rakip olduğu dört Süper Lig maçını kazanamayan İsmail Kartal, son üç karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor Çaykur Rizespor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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