Konyaspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Konyaspor'un Süper Lig'de Rizespor'a attığı son altı golün üçünde Deni Milosevic'in doğrudan katkısı vardı.

Konyaspor forması giydiği son iki karşılaşmada birer gole katkı sağlayan Marko Jevtovic, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 20 Ocak 2020'den bu yana en fazla gol atan oyuncu, Rizespor santrforu Milan Skoda.

Süper Lig kariyerinde deplasmanda rakip kaleye çektiği sekiz isabetli şutun dördünü gol yapan Milan Skoda, bu gollerin üçünü penaltıdan kaydetti. Son iki sezonda yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara rakip olduğu dört Süper Lig maçını kazanamayan İsmail Kartal, son üç karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Çaykur Rizespor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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