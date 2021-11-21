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Konyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

#Konyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Konyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta

Konyaspor Çaykur Rizespor maçı ligin üst ve alt sıralarında yer alan iki takımı yakından ilgilendiriyor. 23 puan ile ligin dördüncü sırasında yer alan Konyaspor, ligde durumunu düzeltmeye çalışan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Peki, Konyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Konyaspor Çaykur Rizespor maçı, her iki takım için de kritik bir önem arz ediyor. 3 puan alması halinde alt sıralardan kurtulmak için gaza basacak olan Çaykur Rizespor, Konyaspor ile ciddi bir mücadele verecek. Peki, Konyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler 

KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 21 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Son maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen yeşil-mavililer, 7 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Ronaldo Mendes, kadroda yer alamayacak.

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#Konyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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