Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle start aldı.



Top kapma ve 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, soğuma koşusu ile açma-germe hareketlerinin ardından tamamlandı.







Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic takımdan ayrı çalışırken, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson antrenmana katılmadı.

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