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Konyaspor-Beşiktaş maçında transfer sürprizi! Udinese’nin hocası Melih İbrahimoğlu’nu izlemeye geldi

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#Konyaspor#Beşiktaş#Udinese
Konyaspor-Beşiktaş maçında transfer sürprizi Udinese’nin hocası Melih İbrahimoğlu’nu izlemeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 13:42

Süper Lig’de oynanan ve 9 kişi kalan Konyaspor’un Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği maçı, Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic izledi. İtalyan basını, tecrübeli teknik adamın izlediği futbolcuyu yazdı.

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Süper Lig’in 28. Haftasında Konyaspor Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Anadolu temsilcisi, dev rakibini 9 kişi kalmasına karşın 1-0 mağlup etti.

Maç sonrası İtalyan basınında, sürpriz bir habere yer verildi. Aktarılan bilgilere göre maçı Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic.

Konyaspor-Beşiktaş maçında transfer sürprizi Udinese’nin hocası Melih İbrahimoğlu’nu izlemeye geldi


RUNJAIC KONYASPORLU FUTBOLCUYU İZLEDİ

Haberde, Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic’in, Konyasporlu Melih İbrahimoğlu’nu özel izledi ve scoutlarına not aldırdı.

Melih İbrahimoğlu, Beşiktaş karşısında 85 dakika sahada kalmıştı.


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#Konyaspor#Beşiktaş#Udinese

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