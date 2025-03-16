Konyaspor-Beşiktaş maçında transfer sürprizi! Udinese’nin hocası Melih İbrahimoğlu’nu izlemeye geldi

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Süper Lig’in 28. Haftasında Konyaspor Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Anadolu temsilcisi, dev rakibini 9 kişi kalmasına karşın 1-0 mağlup etti.

Maç sonrası İtalyan basınında, sürpriz bir habere yer verildi. Aktarılan bilgilere göre maçı Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic.





RUNJAIC KONYASPORLU FUTBOLCUYU İZLEDİ

Haberde, Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic’in, Konyasporlu Melih İbrahimoğlu’nu özel izledi ve scoutlarına not aldırdı.

Melih İbrahimoğlu, Beşiktaş karşısında 85 dakika sahada kalmıştı.





