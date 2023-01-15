Konyaspor - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus'u şaşırtan detay! 'Böylesini görmedim'

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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanındaydı. 1. dakikada Rosier'in geri pasında Mert Günok'un topu ayağının altından kaçırmasıyla maça yenik başlayan Siyah-beyazlılar 67. dakikada Cenk Tosun ve 90+5'te Josef'in ayağından gelen gollerle zorlu deplasmandan 3 puanla çıkmayı başardı.

Böylece art arda 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 32'ye yükseltti. 4 maçtır kazanamayan Konyaspor 27 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, bu karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ SON NEFESTE

Siyah beyazlı takım kalesinde büyük tehlikeler yaşasa da kazanmayı bildi.

Konya bu ligin en zor deplasmanlarından biri ve Beşiktaş dün Mert Günok’un henüz ilk dakika dolmadan topu ayağının altından kaçırmasıyla maça adeta 1-0 yenik başladı. Saiss, Tayyip Talha ve Welinton’u birlikte kadroda görünce “Acaba Beşiktaş, 3’lü savunma kurgusuyla 3-4-3 mü oynuyor?” diye düşündük ancak Faslı stoper orta alanda savunma hattının önünde görev yaptı.

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SAiSS KUSURSUZ OYNADI

Şenol Güneş ikinci yarıda kendisini stopere çekerken, Saiss’in her 2 bölgede de kusursuza yakın oynadığını gördük. İlk yarıda topa sahip olan fakat rakip ceza alanında etkili olamayan Beşiktaş, ikinci devrede İlhan Palut’un Muhammet’i çıkarıp orta sahayı kalabalıklaştırmasıyla oyunun kontrolünü de Konyaspor’a kaptırdı.

TEKNiK DiREKTÖRLERDEN KARŞILIKLI HAMLELER

Şenol Güneş’in Welinton’u çıkarıp Tayfur’u sağ öne; Saiss’i de stopere çeken hamlesi dengeleri değiştirdi. Dağınık bir oyun ortaya koyan Redmond’un yerine giren N’Koudou da gününde olunca siyah beyazlılar pozisyonlar buldu. Ancak Beşiktaş risk aldığı bölümlerde takım boyu çok uzun olduğu için Konyaspor’a geniş alanlar bıraktı ve kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Son solukta kazanılan bir maç olsa da Beşiktaş’ın alan daraltmayı ve takım boyunu kısaltmayı öğrenmesi şart. Dün Saiss ve Gedson Fernandes çok iyi futbol sergilediler. Konyaspor ise özellikle 1-1 iken yakaladığı fırsatları kullanamadı ve kazanacağı bir maçtan puansız ayrıldı.

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FIRAT AYDINUS: BU KADAR FAZLA DEĞİŞİKLİK YAPILAN BİR MAÇ GÖRMEDİM

Weghorst’un gidişi sonrası Beşiktaş’ın ligde attığı son 12 golün yarısına 5 gol, 1 asistle doğrudan katkıda bulunan Cenk’in performansı merak ediliyordu. Şenol Güneş son 4 deplasman maçında galip gelememişti. Başladığı üçlü defans tercihi Muhammet ve Diouf’a karşı riskti. Maç hatalı bir golle başladı ve Konyaspor 1-0 öne geçti. Mert Günok’un geçen haftaki performansının nazarı oldu bu pozisyon.

14. dakikada Beşiktaş adına ilk gol pozisyonuna girildi. Siyah beyazlılar kanatlarını istese de tam randımanlı kullanamadı. İçeriye kat eden kanat oyuncularına atılan araya ve uzun toplarla pozisyona girmek istediler. Cenk orta sahaya sık sık gelerek top aldı ve Gedson’a arkaya sarkması için boş alanlar yarattı.

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iLK YARIDA AKILDA KALANLAR

1- Saiss’in oynadığı daha doğrusu oynayamadığı mevkide geçen hafta 3 kafa golü atan Diouf’un ceza sahasına gelen 2 topta kafayı vurması.

2- Gedson kısmen kıpırdadığında Beşiktaş’ın pozisyonları girebilmesi.

3- Nathan Redmond-Valentin Rosier uyumsuzluğu.

4- Beşiktaş’ın son 5 dakikada Muleka ve Cenk ile forveti ikilemesi, Redmond’un sola, Gedson’un kanada çekilmesi.

iKiNCi DEVRE BAMBAŞKA BiR MAÇ

İkinci 45 dakikada bambaşka, zevkli bir mücadele izledik. Beşiktaş’ın beraberlik golünden sonra sanki çocukların sokakta oynadığı ‘atan kazanır’ mantalitesine dönen bir karşılaşma oldu. Açık alanlar bulacağını bilen İlhan Palut; Muhammet-Çekiçi değişikliği ile aradığı fırsatları yakaladı. 55. dakikada Beşiktaş iki değişiklik yaptı ve Saiss gerçek mevkisine döndü. Ben ilk defa bir maçta bir takımın 90 dakikada bu kadar şablon, sistem ve oyuncu mevkilerini değiştirdiğini gördüm. Beşiktaş Gedson’un güzel topuk pası ve Cenk’in plasesi ile beraberliği sağladı. Bu andan itibaren maç karşılıklı kaçırılan pozisyonlarla Rus ruletine döndü.

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BEŞiKTAŞ’IN EN iYiSi GEDSON’DU

Her ne kadar Beşiktaş gol pozisyonları yakalasa da, Konyaspor Bytyqi, Çekiçi ve Muriç önderliğinde hücum taktiğini başarıyla uyguladı ve pozisyonlar buldu. Maçın uzatma anlarında Josef attığı golle galibiyeti getirdi ve Beşiktaş’ın belki de şampiyonluk yarışına havlu atmasına sebep olacak puan kayıplarını önledi.

Böylece Konya’da şampiyonluk adına çekildi denilen fişi prize tekrar taktı. Beşiktaş’ın en iyisi görev yaptığı her pozisyonda çok başarılı olan Gedson Fernandes’ti.