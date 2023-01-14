Konyaspor-Beşiktaş maçında büyük hata! Bu sezon 3. kez yaşadı, ilk dakikada...

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Konyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 19. hafta maçında Mert Günok'un hatası çok konuşuldu.

GEÇEN HAFTA PARLADI

Uzun süren sakatlığının ardından Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte takımın değişmez isimlerinden biri haline gelen Mert Günok, geçen hafta Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyette büyük rol oynadı.

Mücadele birçok gol pozisyonunda kalesini gole kapatan deneyimli kaleci 3 puanın en büyük mimarlarından biri oldu.

Kasımpaşalı futbolculara 5 net gol pozisyonunda geçit vermeyen file bekçisi, teknik heyeti ve taraftarları sevindirmişti.

KONYA'DA HATA

Çıkışını Konyaspor karşısında da sürdürmek isteyen Mert Günok, henüz ilk dakikada büyük bir hata yaptı.

Valentin Rosier’in gönderdiği geri pasta Mert Günok kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı. Top kaleye doğru yönelirken yetişmeye çalışan Mert Günok’un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu

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*Görüntü beIN sports'tan alınmıştır.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Zeminden seken topu ayağından kaçıran ve kalesinde gören Mert yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı.

3. KEZ BUNU YAŞADI VE ERKEN GOL

Bu sezon 3 golle Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Beşiktaş, bu sezon yediği en erken golü bu şekilde filelerinde gördü.

ERSİN DESTANOĞLU DA KENDİ KALESİNE ATMIŞTI

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın 26. dakikasında ise Ersin Destanoğlu kendi kalesine gol atmıştı.