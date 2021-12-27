Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi muhtemel kadro bilgisi...

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Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Beşiktaş, eylül ayından bu yana dış saha galibiyeti alamıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Konyaspor, bu galibiyetlerde toplam 24 gol sevinci yaşadı. Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında Konyaspor'dan daha fazla puan çıkaran tek takım olan Beşiktaş, bu puanların 7'sini Önder Karaveli yönetiminde çıktığı üç karşılaşmada topladı.

Konyaspor forveti Sokol Cikalleshi'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Beşiktaş. Süper Lig'deki son maçında Hatayspor filelerine iki gol gönderen Paul-Jose M'Poku, daha önceki 24 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal. Süper Lig tarihinde Konyaspor'un başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör İlhan Palut.

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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ta 5 eksik var

Ligde bu akşam Konyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

Konyaspor'da önemli eksikler

Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.