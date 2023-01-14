Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri

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Son haftalarda aldığı gollü beraberliklerle dikkat çeken Konyaspor, Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası nasıl reaksiyon vereceği merak edilen Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Weghorst sonrası Beşiktaş'ın hücum düzeni nasıl olacak? Konyaspor'da eksik var mı?

KONYASPOR

Dünya Kupası arasına Kayserispor galibiyetiyle giden Konyaspor, ara dönüşü oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 2 karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçıran as kaleci Ibrahim Sehic hafta arası takımla çalıştı; durumu maç saati netlik kazanacak.

Orta alandan Oğulcan Ülgün cezalı.

TD İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic ile Endri Çekiçi'nin yanında büyük ihtimalle Soner Dikmen'e görev verecek.

Fatih Karagümrük karşısında hat-trick yapan Mame Diouf'un ilk 11'deki yeri garanti.

Ya Muhammet Demir'i Diouf'a yakın izleyeceğiz; ya da Konrad Michalak ve Zymer Bytyqi kanatlardan Diouf'a destek verecek.

BEŞİKTAŞ

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Adana Demirspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da yenen Beşiktaş'ta Wout Weghorst ayrılığı yaşandı.

Burnley'den kiralanan Hollandalı golcü Manchester United yolcusu oldu; siyah-beyazlılar kiralama kontratı kendi istekleri dışında feshedildiği için 2 milyon 825 bin euro gelir elde etti.

Salih Uçan cezalı, Rachid Ghezzal sakat. Francisco Montero, TD Şenol Güneş tarafından deplasman kafilesine alınmadı.

Kalede Mert Günok devam edecek. Stoperde "Tayyip Talha Sanuç & Romain Saiss" ortaklığı göreceğiz.

Kanatlarda Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond olacak. Weghorst'un yokluğunda Cenk Tosun'un yanında Jackson Muleka'nın oynaması bekleniyor.

Salih'in yokluğunda ise orta ikili "Gedson Fernandes & Josef de Souza" şeklinde oluşacak.

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ



Konyaspor XI: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadžiahmetović, Paz, Michalak, Muhammet Demir, Bytyqi, Diouf.

Beşiktaş XI: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

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İSTATİSTİKLER

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor, İlhan Palut yönetimindeki en uzun serisini yaşıyor. Yeşil-beyazlılar, iç sahada daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ekim 2019-Şubat 2020 arasındaki dokuz karşılaşmalık süreçte tecrübe etti. Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde çıktığı son dört deplasman maçını kazanamayan Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcı ile en fazla beş karşılaşmalık galibiyet hasreti yaşadı.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabilen ve bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen Konyaspor, sezonun ilk sekiz haftasında 17 puan toplamış (5G 2B 1M) ve yedi gole kapama yapmıştı. Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Beşiktaş, daha önceki dokuz karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor. Siyah-beyazlılar eylül ayından bu yana üst üste üç lig maçını kayıpsız geçemedi.

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Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en az net gol pozisyonu veren takım Konyaspor ancak yeşil-beyazlılar yediği 16 golün yarısını bu şekilde kalesinde gördü. Bu süreçte kalesine en az isabetli şut gelen ekip olan Beşiktaş, bu şutların %42'sinde gol yedi ve en yüksek yüzdenin sahibi.

Süper Lig'deki son maçında Fatih Karagümrük'e üç kafa golü atan Konyaspor forveti Mame Diouf, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2010/11'den bu yana bu şekilde hat-trick yapan ilk isim oldu. Lige geldiği 2020/21'den bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu konumundaki Senegalli forvet, bu alanda kendisine en yakın oyuncunun sayısını ikiye katladı.

Görev yaptığı son Süper Lig maçında Fatih Karagümrük kalesine altı isabetli şut çeken Mame Diouf, bu sezon bir karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Senegalli forvet, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Konyaspor formasıyla en yüksek sayıyı yakalayan isim olmayı başardı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 12 golün yarısına doğrudan katkı sağlayan Cenk Tosun'un, en üst lig kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı üç rakibinden biri Konyaspor.