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Konyaspor - Beşiktaş maçı, Süper Lig'de puan durumu bir kez daha şekillenecek. Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybetse de, bu deplasmanda üst üste 3+ galibiyet alan son takım Galatasaray olmuştu. Beşiktaş ise, Konyaspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 28. hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ