Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 10:11
Konyaspor - Beşiktaş maçı, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesiyle futbolseverlerle buluşacak. Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybetmişti. Beşiktaş ise rakibine karşı son 5 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Konyaspor - Beşiktaş maçı, Süper Lig'de puan durumu bir kez daha şekillenecek. Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybetse de, bu deplasmanda üst üste 3+ galibiyet alan son takım Galatasaray olmuştu. Beşiktaş ise, Konyaspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 28. hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor, Beşiktaş'a karşı son iki iç saha maçını kaybetti. Bu, kulüp tarihindeki üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldığı bir dönemle eşdeğer değil, ancak Beşiktaş'ı evinde yenmek, Konyaspor için bu sezon oldukça zorlayıcı bir görev olabilir.
- Beşiktaş, Konyaspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Ancak, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, 1990-1992 arasındaki dönemde üst üste dört galibiyetlik bir seri yaşamıştı.
- Konyaspor, evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanmayı başardı. Bu sezon önceki dokuz karşılaşmada ise sadece iki galibiyet elde edebilmişti (2G 5B 2M).
- Beşiktaş, Süper Lig deplasmanlarında son iki maçını kazandı. Bu, 2023 Nisan-Ağustos arasında Şenol Güneş yönetiminde yaşanan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından gelen bir dönemde yaşandı.
- Konyaspor, Süper Lig'deki maçlarının %46'sını kaybetti (12/26). Bu oran, en son 2017/18 sezonunda daha yüksek seviyelere çıkmıştı (%47).
- Beşiktaş, Süper Lig'deki dokuz maçlık yenilmezlik serisini (5G 4B) geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında kaybetti ve bu, bu sezon yaşadığı üst üste puansız iki haftanın başlangıcıydı (Ekim-Kasım 2024).
- Konyaspor'un en formda oyuncusu Blaz Kramer, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumunda (7 gol). Ancak bu gollerin sadece bir maçta galibiyetle sonuçlandığı belirtmekte fayda var (1G 1B 3M).
- Beşiktaş, Ciro Immobile ile birlikte Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı golü atan oyuncu oldu (6). Bu, 2008/09'dan bu yana siyah-beyazlı formayla bir sezonda kaydedilen en yüksek penaltı golü sayısı.