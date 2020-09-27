Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya

Konyaspor Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Konyaspor Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek. İki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı. Mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlayacak.

KONYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlayacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.



- 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.

- ABOUBAKAR'IN LİSANSI ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı.

Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017'de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi.

Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.