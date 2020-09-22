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DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Konyaspor, Beşiktaş hazırlıklarına başladı! Takımda 3 eksik...

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Konyaspor, Beşiktaş hazırlıklarına başladı! Takımda 3 eksik...
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Konyaspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlılar, ligde 27 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş’la karşılaşacak.

Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Maç özeti)
Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Maç özeti)
Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor
Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor

İdmana, tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok, Alper Uludağ ile Marin Anicic katılmadı.

Antrenman, core çalışmasıyla başladı, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Toplu oyundan sonra yapılan koşu çalışması ve açma-germe hareketleriyle idman tamamlandı.

 

Konyaspor, Beşiktaş hazırlıklarına başladı Takımda 3 eksik...

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