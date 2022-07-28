Canlı: Konyaspor - BATE Borisov maçı

Konyaspor, ilk maçı 3-0 önde tamamlarken Bate Borisov karşısında beraberlik alması durumunda da tur atlayan taraf olacak.
Maçta ikinci yarı oynanıyor
Konyaspor 2-0 BATE Borisov
Gol: 37' Rahmanovic, 43' Calvo
Kırmızı kart: 73' Cikalleshi
Konyaspor'un 11'i: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Endri Cekici, Muric, Bytyqi, Cikalleshi.
BATE Borisov'un 11'i: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic, Vasilevich.
MUHTEMEL RAKİP...
Konyaspor, turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Konyaspor - BATE Borisov maçı saat 21.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.