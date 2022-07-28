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Canlı: Konyaspor - BATE Borisov maçı

#Konyaspor#Bate Borisov#Konya
Canlı: Konyaspor - BATE Borisov maçı

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında BATE Borisov'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Konyaspor - BATE Borisov maçından öne çıkan fotoğraflarKonyaspor - BATE Borisov maçından öne çıkan fotoğraflar
Konyaspor - BATE Borisov maçından öne çıkan fotoğraflar

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Konyaspor, ilk maçı 3-0 önde tamamlarken Bate Borisov karşısında beraberlik alması durumunda da tur atlayan taraf olacak.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Konyaspor 2-0 BATE Borisov

Gol: 37' Rahmanovic, 43' Calvo

Kırmızı kart: 73' Cikalleshi

Konyaspor'un 11'i: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Endri Cekici, Muric, Bytyqi, Cikalleshi.

BATE Borisov'un 11'i: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic, Vasilevich.

MUHTEMEL RAKİP...

Konyaspor, turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor - BATE Borisov maçı saat 21.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#Konyaspor#Bate Borisov#Konya

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