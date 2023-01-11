Konyaspor BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¶kÃ§en: Ahmet Ã‡alÄ±kâ€™Ä±n anÄ±lmasÄ± herkese nasip olmayacak bir duygu

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Meram Belediyesi, geÃ§en yÄ±l 11 Ocak gÃ¼nÃ¼ Ankaraâ€™da geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Ã‡alÄ±kâ€™Ä±n anÄ±sÄ±na Â ulusal fotoÄŸraf yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenledi. YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lanlarÄ±n eserleri bugÃ¼n dÃ¼zenlenen tÃ¶renle Tantavi KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde sergilendi. AynÄ± zamanda dereceye girenlere de Ã¶dÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. TÃ¶rene Konyaspor BaÅŸkanÄ± Fatih Ã–zgÃ¶kÃ§en ve Ahmet Ã‡alÄ±kâ€™Ä±n dayÄ±sÄ± Erkan Tarhan katÄ±ldÄ±.Â



Ahmet Ã‡alÄ±kâ€™Ä± gÃ¼zel temennilerle andÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Konyaspor BaÅŸkanÄ± Fatih Ã–zgÃ¶kÃ§en, "Ahmetâ€™in vefatÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 1 yÄ±l geÃ§ti. 1 yÄ±lÄ±n Ã¼zerine Ahmetâ€™in gÃ¼zel temennilerle anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Herkese bÃ¶yle bir yaÅŸam ve yaÅŸamÄ±n sonunda da bÃ¶yle anÄ±lmayÄ± Allah hepimize nasip etsin. Ahmet Ã‡alÄ±kâ€™a ithafen bugÃ¼n fotoÄŸraf sergisi dÃ¼zenlenmiÅŸ, oldukÃ§a gÃ¼zel fotoÄŸraflarÄ± bugÃ¼n gÃ¶rdÃ¼k. Ã–zellikle birinci seÃ§ilen fotoÄŸraf benim Ã§ok ilgimi Ã§ekti. DaÄŸa tÄ±rmanÄ±rken yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ bir daÄŸ tÄ±rmanma hadisesi ve arkasÄ±ndan doÄŸan gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sanki Ahmetâ€™in vefatÄ±ndan sonra da genÃ§liÄŸe Ã¶rnek olacak yaÅŸam tarzÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Bu ÅŸekilde anÄ±labilmek Ã¶nemli, gÃ¼zel yerlere isminin verilmesi, ismi ile Ahmet Ã‡alÄ±kâ€™Ä±n anÄ±lmasÄ± herkese nasip olmayacak bir duygu. Ben emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.



"ADININ YAÅžATILMASI BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK KIYMETLÄ°"



DÃ¼zenlenen sergide Ahmet Ã‡alÄ±kâ€™Ä±n Ã¶rnek bir kiÅŸilik ve TÃ¼rk futbolunun beyefendisi olduÄŸunu dile getiren Ã‡alÄ±kâ€™Ä±n dayÄ±sÄ± Erkan Tarhan, "Ã–zellikle tarihe not dÃ¼ÅŸmek adÄ±na bazÄ± ÅŸeyleri dile getiriyoruz. Ben neden tarihe not dÃ¼ÅŸmek istediÄŸimi sizinle paylaÅŸmak istiyorum. Malum dÃ¼n doÄŸduk, bugÃ¼n yaÅŸÄ±yoruz, yarÄ±n Ã¶leceÄŸiz hikayenin planÄ± bu. Bu hikaye gÃ¶z aÃ§Ä±p kapayÄ±ncaya kadar hÄ±zla geÃ§en bir zaman dilimi. Ahmetâ€™in Ã¶mrÃ¼ de Ã¶yle oldu, geride Ã§ok gÃ¼zel anÄ±lar bÄ±raktÄ±. Bizim Ahmetâ€™e Ã¶ÄŸÃ¼t verip ÅŸÃ¶yle yap, bÃ¶yle yap, dediÄŸimiz ÅŸeylerin fazlasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ Ahmet ama tek bir ÅŸeyi yapmamÄ±ÅŸ bunun reklamÄ±nÄ± yapmamÄ±ÅŸ. Her geÃ§en gÃ¼n onun yaptÄ±ÄŸÄ± iyiliklerin, dokunduÄŸu insanlarÄ±n dualarÄ± ve mesajlarÄ± bize ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ben nasÄ±l bir insanÄ± kaybettiÄŸimizi tekrar gÃ¶rÃ¼yorum. O Ã¶rnek bir kiÅŸilik, bir rol model aslÄ±nda. Kendinden sonra gelenlere, sporcu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za, genÃ§lere ve Ã§ocuklara nefsine hakim olan, ÅŸan ve ÅŸÃ¶hretten beslenmeyip mÃ¼tevazi yaÅŸantÄ±sÄ±yla sadece baÅŸarÄ±ya odaklanan, belirlediÄŸi Ã§izgiden sapmayan Ã¶rnek bir kiÅŸilikmiÅŸ. Bunu Ahmetâ€™in dayÄ±sÄ± olmamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±klarÄ±yla yakinen ve daha sonradan gelen haberlerle yeni yeni tanÄ±yorum belki de. Bu vesileyle adÄ±nÄ± yaÅŸatanlara bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AyrÄ±ca Konyaâ€™nÄ±n aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu kucak, Konyasporâ€™un yakÄ±n ilgisi, yolda geÃ§en herkesin Ahmetâ€™e sarÄ±lmasÄ± ve onu evladÄ± gibi gÃ¶rmesi Ahmetâ€™in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ fazlasÄ±yla gÃ¼ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼, doÄŸru yerdeyim Ã§ok mutluyum demiÅŸti. Bazen de nasipten Ã¶teye gitmeyen bir hayat var, yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lerek gitti burada Ã§ok mutluydu bu vesile ile ben Konya halkÄ±na, Konyasporâ€™un yÃ¶neticilerine ve futbolcularÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± arz ediyorum. BugÃ¼n de Sille Sanat SarayÄ± onun adÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in bir organizasyon dÃ¼zenledi. AdÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ± bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli, reklamdan ziyade Ã¶rnek alacak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in ismen yaÅŸatÄ±lmasÄ± bizim adÄ±mÄ±za Ã¶nem arz ediyor bu vesile ile mekanÄ± cennet olur inÅŸallah ve cennette Ahmetâ€™e komÅŸu oluruz umarÄ±m, tek dileÄŸimiz o" diye konuÅŸtu. Â