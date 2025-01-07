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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Fenerbahçe beraberliğe sevinir!'

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#Konyaspor#FENERBAHÇE#Süper Lig
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe beraberliğe sevinir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 09:48

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde yeşil beyazlıların başkanı Ömer Korkmaz iddialı açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligin 19. haftasında kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maçla alakalı değerlendirmede bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Konyaspor'un iç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takım olduğunu belirterek, “Yılladır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum. Hiçbir takım Konya'ya gelirken 3 puan hesabı yapıp gelmemeli. Biz o gücü vermeliyiz. Bunların hepsi de istikrara bağlı. Fenerbahçe geçen sene en stresli zamanımızda burada berabere kaldık. Yine aynı şekilde beraberliğe sevinirler gibi düşünüyoruz. Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız” şeklinde konuştu.

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#Konyaspor#FENERBAHÇE#Süper Lig

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