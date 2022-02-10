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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den Trabzonspor maçı açıklaması!

#Konyaspor#Fatih Özgökçen#Trabzonspor
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçenden Trabzonspor maçı açıklaması

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Süper Lig'de oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor ile puan tablosunda ikinci sırada yer alan Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, kulübün internet sitesinden taraftarlara seslendi.

İşte o açıklama;

Sevgili Konyaspor Ailem;

Süper Lig'de haftasonu Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Anadolu'nun iki güzide şehrinin dostluğu ve kardeşliği bir doksan dakikaya sığmayacak kadar büyüktür. Futbol, hiçbir zaman hayat memat meselesi değildir. Aynı vatanın evlatları olarak her zaman sporun, birlikteliğimizi artırmasını amaç edinmeliyiz. Ayrıştırmak, kutuplara ayırmak, ötekileştirmek en kolay olanıdır. Centilmen duruşumuzu hiçbir zaman bozmayalım.

Sevgili Konyaspor'lular; futbolun 2021-2022 sezonundan ibaret olmadığını her fırsatta hatırlamamız gerekiyor. Elbette her maçı kazanmak istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Fakat kazanmak, kaybetmek sporun doğasında vardır. Sonuna kadar birbirimize destek olup çalışacağız. Kazansak da kaybetsek de 100 yıllık büyük çınar Konyaspor’un vakarlı duruşundan vazgeçmemeliyiz.

Sevgilerimle...

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#Konyaspor#Fatih Özgökçen#Trabzonspor

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