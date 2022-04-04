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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Down Sendromlu Ebubekir ile maç izledi

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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Down Sendromlu Ebubekir ile maç izledi

Odasını yeşil-beyaz renklere boyayan ve Konyaspor maçlarını büyük bir heyecanla izleyen Down Sendromlu Ebubekir Tepe, Konyaspor Kulübü’nün davetlisi olarak Göztepe maçına geldi.

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Başkan Fatih Özgökçen ile maç öncesi kulüp binasında bir süre sohbet eden 15 yaşındaki Ebubekir, Konyaspor’un 3-0 galip geldiği Göztepe karşılaşmasını MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nun protokol tribününde takip etti.

Ebubekir, Başkan Fatih Özgökçen ile Konyaspor’un attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, “Ebubekir’i haberlerde gördüm. Odasının yeşil-beyaza büründüğü ve büyük bir tutkuyla maçlarımızı takip ettiğini okudum. Arkadaşlarımız hemen Ebubekir’in ailesiyle irtibata geçti. İç sahada oynayacağımız Göztepe maçına davet ettik. Ebubekir kardeşim, davetimize ailesiyle birlikte geldi. Maçtaki heyecanı ve tutkusu görülmeye değerdi. Takımımızın attığı her golde birlikte sarılarak büyük sevinç yaşadık.” dedi.

Özgökçen, gelecek nesillerin Konyaspor ile büyümesini arzuladıklarını dile getirerek, “Ebubekir gibi Konyaspor ile büyüyen çocukları gördükçe heyecanımız artıyor. Bizim de gayemiz, asırlık çınar Konyaspor sevgisini yeni nesillere aşılamak. İnanıyorum Ebubekir için unutulmaz bir gün oldu.” diye konuştu.

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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Down Sendromlu Ebubekir ile maç izledi

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