Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler....

Süper Lig tarihinde Başakşehir ile oynadığı ilk maçı kazanan Konyaspor, daha sonraki 16 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi. Konyaspor deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Başakşehir, daha önceki beş karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçından iki galibiyet çıkaran Konyaspor, sezonun ilk 12 iç saha karşılaşmasının sadece birini kazanabilmişti.Deplasmanda iki maçtır galip gelen Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de üst üste üç dış saha maçı kazanamadı.

Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor maçın oynanacağı haftaya puan tablosunun zirvesinde giren takımlara rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamadı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünde gol atamayan Konyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Fenerbahçe'yi yenerek aldı.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali

Her ikisi de saat 21.00’de başlayacak maçlarda Başakşehir Konya’ya, Trabzon da Denizli’ye konuk olacak. Bitime 3 hafta kala 4 puanla lider olan turuncu lacivertliler galip gelir, bordo mavililer kaybederse, Başakşehir Süper Lig’in şampiyonu olacak

Konyaspor'un Süper Lig'de Başakşehir'e attığı son üç golün ikisi Nejc Skubic'ten geldi.

Başakşehir'in son Süper Lig maçında Denizlispor filelerini havalandıran Enzo Crivelli, profesyonel kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonuna ulaştı. Edin Visca, Başakşehir formasıyla Konyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı. Bülent Korkmaz ile Okan Buruk'un teknik direktör olarak karşı karşıya geldiği iki Süper Lig maçı da berabere bitti.

Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansı

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

Eksik yok

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek.

Crivelli ve Clichy sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.