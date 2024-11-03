Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Konyaspor ve Başakşehir, Süper Lig 11. haftada karşı karşıya geliyor. Yeşil beyazlı ekip oynadığı 10 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Konyaspor haftaya 11 puanla ve 12. sırada giriş yapıyor. Gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada. İşte Konyaspor Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ve Başakşehir maçı bugün saat 13.30'da başlayacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.