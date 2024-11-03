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Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Konyaspor#Başakşehir#Süper Lig
Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 10:25

Başakşehir, Süper Lig 11. haftada Konyaspor'a konuk oluyor. Başakşehir, geride kalan 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı ve bu sonuçlarla puan tablosunda 15 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Konyaspor ve Başakşehir, Süper Lig 11. haftada karşı karşıya geliyor. Yeşil beyazlı ekip oynadığı 10 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Konyaspor haftaya 11 puanla ve 12. sırada giriş yapıyor. Gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada. İşte Konyaspor Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ve Başakşehir maçı bugün saat 13.30'da başlayacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

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#Konyaspor#Başakşehir#Süper Lig

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