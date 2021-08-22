Konyaspor Başakşehir maçı ile Süper Lig'in ikinci haftası tüm hızıyla devam ediyor. Ligin iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği Konyaspor Başakşehir maçı, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.