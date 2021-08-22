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Spor Arena
Haber Giriş: 22.08.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor, Başakşehir karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Lige mağlubiyetle başlayan Başakşehir'i konuk edecek olan Konyaspor, bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde ligdeki ikinci galibiyetini elde ederek 6 puana yükselecek. Puan durumu tablosunda avantajı elde edecek olan İlhan Palut'un öğrencileri, 6 puanla Altayla liderliği paylaşacak. Peki, Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Konyaspor Başakşehir maçı ile Süper Lig'in ikinci haftası tüm hızıyla devam ediyor. Ligin iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği Konyaspor Başakşehir maçı, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

 

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