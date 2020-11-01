Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Konyaspor Başakşehir maçı her iki takım için de büyük önem arz ediyor. Lige çok kötü bir başlayan ve ardından toparlanma safhasına geçen Başakşehir, Konyaspor karşısında önemli bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet dışında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Konyaspor, ikinci galibiyetini Başakşehir karşısında almak istiyor. Peki, zorlu geçmesi beklenen Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek. Kariyeri boyunca Konyaspor ile 29 kez karşı karşıya gelen Başakşehir, bu karşılaşmalarda 12 kez galibiyet elde ederken, 9 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Peki, çekişmeli bir mücadeleye tanık edecek olan Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets
Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; İrfan Can, Berkay, Aleksic; Deniz Türüç, Visca, Crivelli
KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.
Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle