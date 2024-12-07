Konyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Konyaspor - Antalyaspor maçı, Süper Lig’in 15. haftasında heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak. İki takım arasında oynanan son 15 Süper Lig maçının 12'si berabere biterken, Konyaspor'un 2-1'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Özellikle Konyaspor'un evinde kaybetmemesi dikkat çekerken, Antalyaspor da son haftalarda çıkış yakaladı. Bu mücadele, her iki takım için de sezonun ilk 10 haftasında aldıkları sonuçları daha da iyileştirme fırsatı sunacak.

KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 15. hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Aralık 2024 tarihinde saat 13.30'da Bein Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ