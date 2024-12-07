Konyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:49
Konyaspor - Antalyaspor maçı ile Süper Lig'in 15. hafta mücadelesi devam ediyor. Konyaspor, Antalyaspor karşısında üstünlük sağlamak istiyor, ancak son yıllarda bu iki ekip arasındaki karşılaşmaların çoğunluğu beraberlikle sonuçlanıyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Konyaspor - Antalyaspor maçı, Süper Lig’in 15. haftasında heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak. İki takım arasında oynanan son 15 Süper Lig maçının 12'si berabere biterken, Konyaspor'un 2-1'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Özellikle Konyaspor'un evinde kaybetmemesi dikkat çekerken, Antalyaspor da son haftalarda çıkış yakaladı. Bu mücadele, her iki takım için de sezonun ilk 10 haftasında aldıkları sonuçları daha da iyileştirme fırsatı sunacak.
KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 15. hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Aralık 2024 tarihinde saat 13.30'da Bein Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor ve Antalyaspor arasında 2017'den bu yana oynanan 15 Süper Lig maçının 12’si berabere bitti. Konyaspor, 2 galibiyetle üstünlük sağlarken, Antalyaspor'un galibiyeti ise 1.
- Antalyaspor, Süper Lig tarihinde galibiyet alamadan en fazla ziyaret ettiği deplasman olan Konyaspor’a karşı, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle mücadele ediyor.
- Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, oynadığı son 4 Süper Lig maçından ikisini kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçta kazanarak sezonun ilk 10 haftasında elde ettiği galibiyet sayısını eşitlemeyi hedefliyor.
- Antalyaspor ise son 4 Süper Lig maçında 3 galibiyet alırken, yalnızca 1 mağlubiyet yaşadı. Bu, sezonun ilk 9 maçındaki galibiyet sayısını geride bırakmış durumda (2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet).
- Konyaspor, evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kaybetmedi (2 galibiyet, 3 beraberlik). Evinde son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, bu seriyi en son 2022’nin Ocak-Nisan arasında İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirmişti.
- Konyaspor, Süper Lig'de penaltı golü atmayan iki takımdan biri olmasına rağmen, şu ana kadar 4 golle Galatasaray’dan (5) sonra en fazla gol yiyen takım konumunda.
- Marko Jevtovic, Konyaspor formasıyla oynadığı son 2 lig maçında kafa golü atarken, önceki 151 Süper Lig maçında yalnızca aynı sayıda kafa golü kaydetmişti.
- Konyaspor’un en fazla gol pası veren oyuncusu olan Guilherme (4 asist), ayrıca Süper Lig genelinde en fazla isabetli orta yapan savunmacı unvanına sahip (24 isabetli orta).
- Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Jakub Kaluzinski, Süper Lig’de bu sezon iki farklı maçta iki asist yapan tek oyuncu olma başarısını gösterdi. Bu asistleri Sivasspor ve Hatayspor karşılaşmalarında yaptı.
- Alex de Souza, Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı son 3 Süper Lig maçını kazandı ve Zico’dan (2008’de 6 galibiyet) sonra Türk meslektaşlarına karşı 4+ galibiyetlik seri yakalayan ilk Brezilyalı teknik direktör olmayı hedefliyor.