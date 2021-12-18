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Konyaspor Antalyaspor maçı, son haftalarda çıkış yakalayan Akdeniz ekibi ve gözünü zirveye diken Konya temsilcisini karşı karşıya getirecek. Peki, Konyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 ekranlarından canlı izlenebilecek.

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olurken, iki ekip toplamda 47, ligde ise 21’inci kez rakip olacak. Kırmızı beyazlı takım deplasmanda galip gelerek son haftalardaki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.



Süper Lig’de son 6 haftada 4 galibiyet, 2 yenilgi alan ve lig lideri Trabzonspor’u mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Konya’ya hareket edecek. İH Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor toplamda 46 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de 21 kez karşılaşırken kırmızı beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 46 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor’a 35 gol atma başarısı yakalarken, yeşil beyazlı takım ise 41 golle karşılık verdi.



KONYA’DA 2 GALİBİYET



İki takım arasındaki mücadelelerin 22’si TFF 2. Lig, 2’si Türkiye Kupası, 2’si hazırlık maçı ve 20’si Süper Lig karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı. İki takım Konya’da ise toplamda 23 kez karşılaştı. İH Konyaspor sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İki takım en son geçen sezon Antalya’da oynanan Süper Lig maçında karşı karşıya gelirken mücadele 0-0 golsüz sona erdi.



İH Konyaspor ile kırmızı beyazlılar arasında en çok alınan skor 16 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 8 maç 0-0, 7 maç 2-0, 6 maç 1-1, 3 maç 2-1, 2 maç 3-1, 1’er maç da 2-2, 3-0, 3-2 ve 3-3 sona erdi.



İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçın 8’i berabere tamamlanırken, 2’sini ise İH Konyaspor kazandı. Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanan son 4 lig maçında ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



5 SAKAT VE 1 CEZALI



Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu İH Konyaspor deplasmanında Hakan Özmert, Enzo Crivelli, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Doğukan Nelik sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’da takımın yıldız oyuncularından Fredy, Trabzonspor karşısında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşerek, zorlu Konyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin’in Fredy yerine sarı kart cezasını tamalayan Amilton’a şans vermesi bekleniyor.



Antalyaspor’da İH Konyaspor maçında kaleci Boffin, Poli ve Güray Vural’ın sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.



İH Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında cumartesi günü Konya’da saat 16.00’da oynanacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Deniz Caner Özaral yapacak.