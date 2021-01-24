Konyaspor Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig’de 21. hafta heyecanı

Konyaspor Antalyaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. Süper Lig'in 21. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşma bugün saat 13:30’da yapılacak. Tugay Kaan Numanoğlu yöneteceği maçta Antalyaspor'da 7 oyuncu sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Antalyaspor maçı, 24 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu maç öncesi 7 oyuncu sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımla Konyaspor toplamda 44, Süper Lig'de ise 19'uncu kez karşılaşacak. Kırmızı beyazlılarda tek hedef deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek, devreyi mutlu kapatmak.

SÜPER LİG'DE 19 OLACAK

İH Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor toplamda 43 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 17 kez karşılaşırken kırmızı beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 43 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atma başarısı yakalarken, yeşil beyazlı takım ise 41 golle karşılık verdi.

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