Konyaspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Konyaspor, üst üste üç galibiyeti en son 2015/16 sezonunda aldı. Ankaragücü, Hikmet Karaman göreve geldikten sonra oynadığı dört deplasman maçının ikisinde gol yemedi, diğer ikisinde kalesinde sekiz gol gördü. Konyaspor, Süper Lig'e döndüğü 2013/14 sezonundan bu yana Ankara takımlarını konuk ettiği hiçbir maçtan puansız ayrılmadı.

Bu sezon deplasmanda 10 yenilgi alan Ankaragücü, Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki son 11 sezonda sadece bir kez bundan fazla dış saha maçı kaybetti. Sokol Cikalleshi, Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşine doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte üç oyuncusu 5 asist barajına ulaşan iki takımdan biri Konyaspor. Ankaragücü formasıyla bir Süper Lig sezonunda Torgeir Borven'den daha fazla gol atan son oyuncu Umut Bulut. Konyaspor'a rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Hikmet Karaman, tek galibiyetini 2018/19 sezonunda deplasmanda aldı.

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Konyaspor Ankaragücü maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.