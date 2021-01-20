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GeriFutbol Konyaspor, Amar Rahmanovic transferini açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Konyaspor, Amar Rahmanovic transferini açıkladı

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Konyaspor, Amar Rahmanovic transferini açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, on numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5 1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol attı.

 

Konyaspor, Amar Rahmanovic transferini açıkladı

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